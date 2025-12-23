المال والموازنة تستكمل درس الموازنات نهاية كانون الأول

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بحثت فيها موازنات وزارات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة، في حضور الوزيرة نورا بايراقداريان والنواب: آلان عون، سيمون أبي رميا، غسان حاصباني، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، راجي السعد، بلال عبد الله، إيهاب مطر، جميل السيد، أمين شري، فريد البستاني، علي حسن خليل، حليمة قعقور، ملحم خلف، بولا يعقوبيان ومارك ضو.

كما حضر المدير العام للمالية جورج المعراوي، والمدير العام للاقتصاد محمد أبو حيدر.



وبعد الجلسة، أشار كنعان في بيان الى أن “اللجنة أقرت موازنات وزارات الشباب والرياضة والاقتصاد والتجارة والصناعة وستستأنف اجتماعاتها الاثنين ٢٩ والثلاثاء ٣٠ كانون الاول المقبل قبل انتهاء السنة الحالية”.

أضاف “كان هناك بحث معمق بعمل الوزارات وأدائها نسبة لإمكانياتها وقد تقدمت وزارة الاقتصاد بكتاب لرئيس اللجنة يتعلق بنقل بعض الاعتمادات والمساهمات من بنود إلى آخرى كما نقلت اللجنة بناء على طلب وزيرة الشباب والرياضة ١٠ مليارات من بند التحويلات إلى بند المؤتمرات والنشاطات التي تعنى بها الوزارة”.

وشرحت الوزارات المعنية رؤيتها للمرحلة المقبلة إن على صعيد إعادة هيكليتها التنظيمية أو مكننة الإدارة فيها. وقد سأل نواب اللجان المعنية عن الرؤية المستقبلية وعدد من البنود المتعلقة بالملاعب والمنشأت الرياضية لاسيما نسبة لصيانتها كما عن الاهراءات في المرفأ ومشاريع إعادة تأهيلها إذا وجدت، كما موضوع الخطط الملحوظة لدعم الصناعات الوطنية

