معملو الكرتون يحذرون: مصانعنا تُقفل والكرتون الأجنبي يغزو الأسواق



رفع أصحاب معامل تصنيع الكرتون كتاب استغاثة إلى وزارة الاقتصاد، ناشدوها فيه وقف إجازات استيراد الكرتون المصنع التي تسمح بدخول مئات الأطنان منه يوميًا عبر مختلف المعابر البرية، ما يلحق ضررًا فادحًا بالمعامل وبالاقتصاد اللبناني ويهدد بتشريد نحو 4000 عائلة تعتاش من هذا القطاع الصناعي الحيوي.

وبحسب بيانهم، التقى عدد كبير من أصحاب المصانع المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، حيث عرضوا له بالتفصيل حجم الكارثة التي يتسبب بها فتح باب الاستيراد للكرتون المصنع، مؤكدين أن “الاستمرار بإصدار الإجازات يشكل خطرًا داهمًا على الصناعة المحلية، ويضع الإنتاج اللبناني في مهب الريح”.

وأشاروا إلى أن “الواقع الحالي يهدد بتوقف عشرات المصانع عن العمل وزيادة نسب البطالة”، داعين الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصناعة الوطنية ومنع انهيار هذا القطاع الإنتاجي.

كما حذروا من أن استمرار تدفق عشرات الشاحنات المحملة بالكرتون المصنع يوميًا عبر الحدود سيؤدي حتمًا إلى “تدمير مصانع اللبنانيين”، مؤكدين أن مطالبهم ستكون الأسبوع المقبل على طاولة وزير الصناعة الذي سيستقبل وفدًا من مصنّعي الكرتون لمناقشة آليات حماية القطاع.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.