رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية ومعاشات المتقاعدين تقبض اعتبارا من الغد

Published: 4 hours ago
رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية ومعاشات المتقاعدين تقبض اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية كافة، كما حولت معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

واشارت الى أن تسلمها من قبل المعنيين بها كل من مصرفه الخاص، يبدأ اعتباراً من غدٍ الأربعاء ٢٩ الجاري في ما خص معاشات المتقاعدين، ويوم الخميس ٣٠ منه في ما خص رواتب العاملين الاداريين والعسكريين.

Published: 4 hours ago
