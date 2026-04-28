رواتب العاملين في القطاع العام والأجهزة العسكرية ومعاشات المتقاعدين تقبض اعتبارا من الغد

أعلنت وزارة المالية أنها حوّلت الى مصرف لبنان رواتب جميع العاملين في القطاع العام والاجهزة العسكرية كافة، كما حولت معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين.

واشارت الى أن تسلمها من قبل المعنيين بها كل من مصرفه الخاص، يبدأ اعتباراً من غدٍ الأربعاء ٢٩ الجاري في ما خص معاشات المتقاعدين، ويوم الخميس ٣٠ منه في ما خص رواتب العاملين الاداريين والعسكريين.

