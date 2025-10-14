مصلحة الاقتصاد جنوبا جالت في أفران العباسية وانذارات للالتزام بسلامة الغذاء

قامت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بجولة ميدانية برفقة مراقبي الصلحة والمراقب الصحي في اتحاد بلديات صور.على عدد من أفران في منطقة العباسية. وخلال الجولة، وجهت رئيسة مصلحة الاقتصاد ميساء حدرج الإرشادات اللازمة لأصحاب الأفران وتم تسطير إنذارات بوجوب الالتزام التام بقواعد سلامة الغذاء، ولا سيما من حيث النظافة الشخصية للعمال واعتماد اللباس الموحد.

كما تمّ التثبت من التزام الأفران بالوزن والسعر الرسمي لربطة الخبز، وتم سحب عينات من المياه المستخدمة خلال عملية العجن ومن ربطات الخبز الجاهزة، ليبنى على الشيء مقتضاه وفق نتائج الفحوصات المخبرية.

