ضبط مستودع مواد غذائية فاسدة في العاقبية

دهمت مصلحة الاقتصاد في الجنوب وبمؤازرة جمارك صيدا مفرزة البلدة والتبليغات مستودعا لبيع المواد الغذائية في العاقبية قضاء الزهراني، حيث ضبطت نحو طن و ٢٥٠ كلغراما من المواد الغذائية الفاسدة لا تستوفي شروط التخزين والتعبئة، ويظهر عليها حشرات.

وقد تم حجزها بموجب محضر حجز ونظم محضر ضبط بحق صاحب العلاقة، وباشارة من النائب العام القاضي سرمد صيداوي تم ختم المستودع بالشمع الاحمر وتوقيف صاحب العلاقة .

