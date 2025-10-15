الطيران المدني ينفي عودة “الطيران العُمانية” إلى بيروت هذا الشهر

نفت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، “ما تتداوله بعض المواقع الاخبارية والتواصل الاجتماعي عن عودة شركة الطيران العُمانية Oman Air الى تسيير رحلاتها الى لبنان، إعتبارا من الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الحالي وتنسب الخبر الى مطار رفيق الحريري الدولي_بيروت.

اما بالنسبة لشركة Salam Air ، الناقل الوطني الآخر في السلطنة، ستعود الى التشغيل في ديسمبر القادم بمعدل رحلتين في الأسبوع”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.