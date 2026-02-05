وزير العمل يمدّد مهلة الترشيح لمجلس إدارة الضمان للمرة الأخيرة

اعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمرة الأخيرة لغاية 13/02/2026 ضمناً. وجاء في الاعلان : “أنه استناداً الى القانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023 المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية،

واستناداً الى المرسوم رقم 13973 تاريخ 13/09/2024 المتعلق بتحديد الهيئات الاكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والأجراء،

وبناء على المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/08/2025، والمتعلق بتحديد الشروط العامة والخاصة المطلوبة للخبراء مندوبي الدولة وأصحاب العمل والأجراء للترشح لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما المادتين الثالثة والرابعة منه،

أولاً : تمدد، للمرة الأخيرة، مهلة التقدم بطلبات الترشيح واستكمال الطلبات المقدمة لعضوية مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لغاية 13/02/2026 ضمناً.

ثانياً : لا يعتد بأي طلب لم يستوف الشروط المطلوبة عند انتهاء هذه المهلة.

(يرجى الاطلاع الشروط المطلوبة والمنشورة في المرسوم رقم 852 تاريخ 08/08/2025)”.

