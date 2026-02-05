الضمان الاجتماعي يطوي ملفاً عالقاً مع مستشفى رزق

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان، انه “في خطوة تعكس مناخا متجددا من الثقة والتعاون البناء بين القطاع الاستشفائي وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما ينعكس مباشرةً إيجابًا على صحة المضمونين وجودة الخدمات المقدّمة لهم، استقبل المدير العام للصندوق د. محمد كركي وفدًا من المركز الطبّي للجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (مستشفى رزق) تضمّن كلّ من نائبة رئيس الجامعة للشؤون الصحيّة د. زينة خوري والمدير التنفيذي للمركز الطبّي السيّد سامي رزق ومدير التسويق والتواصل السيّد سعد الزين، حيث جرى التأكيد على أهمية ترسيخ الشراكة التاريخيّة بين الجانبين بعد سنوات من التحدّيات، والانطلاق نحو مرحلة عنوانها الانتظام، الشفافية، وضمان حقوق المرضى والمؤسسات الاستشفائية على حد سواء.

وعليه، واستنادًا إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1397 تاريخ 19/6/2025 وقرار مصادقة سلطة الوصاية بتاريخ 30/1/2026، وقّع د. كركي عقد تسوية مع المركز الطبّي للجامعة اللبنانيّة الأميركيّة (مستشفى رزق)، وذلك عن كامل معاملات أجرائه وعائلاتهم المستفيدين عنهم، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2020، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليار و600 مليون ل.ل.

ويأتي هذا العقد في إطار سياسة إدارة الضمان الهادفة إلى معالجة الملفات العالقة، وتنظيم العلاقة التعاقدية مع المستشفيات على أسس قانونية وإدارية واضحة، حيث شدّد المجتمعون على أنّ إعادة بناء جسور الثقة بين الضمان والمستشفيات تشكّل ركيزة أساسية في حماية الأمن الصحي للمضمونين، وتوفير استقرار مالي وإداري يتيح تحسين مستوى الرعاية الصحية وضمان استمراريتها”.

