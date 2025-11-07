الضمان الاجتماعي يستعيد الثقة.. كركي يعلن أرقاماً صادمة عن التعافي الصحي



أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أن إدارة الصندوق أكدت التزامها بنهج الشفافية والنزاهة، مشيرةً إلى أنها لم تطلق شعارات التطوير والتحسين من دون مرتكزات ومعايير قياس واضحة بالأرقام.

وأكدت أن ثقة المضمونين قد استعيدت نتيجة مسارات متواصلة من التحسين وخطط النهوض ما بعد الأزمة، التي شملت رقمنة مسالك العمل بما خفّض الأخطاء والكلفة، وتعزيز فعالية أجهزة التفتيش والرقابة وضبط الهدر وملاحقة أي أعمال احتيال أو تزوير، إلى جانب توسيع نطاق التقديمات في الفروع الثلاثة العاملة ولا سيّما الصحيّة منها.

وكشف المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي أنّ النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 31 تشرين الأول 2025، تُظهر أن الضمان يسلك طريق التعافي، وأنّ تقديماته الصحيّة عادت بشكل شبه كلي إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، بخاصة بعد إقرار تغطية الأدوات والمستلزمات الطبيّة بنسبة 90% مع نهاية هذا الأسبوع.

وبحسب البيان، ارتفعت القيمة التراكمية المدفوعة للتقديمات الاستشفائية إلى نحو 3,451 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية والطبابة داخل المستشفى، إضافة إلى قيمة علاج مرضى غسيل الكِلى. أما التقديمات الفردية المصروفة في المكاتب، فبلغت نحو 1,184 مليار ليرة حتى تاريخه، إضافة إلى تقديمات الضمان الاختياري التي بلغت حوالي 250 مليار ليرة.

ووفق الإحصاءات، بلغت قيمة التقديمات الصحية منذ بداية العام 2025 ولغاية نهاية تشرين الأول حوالي 4,884 مليار ليرة، بزيادة نسبتها 270% عن كامل العام 2024.

كما أشار البيان إلى أن عودة ثقة المضمونين بالضمان انعكست ازديادًا ملحوظًا في الإقبال على تقديم المعاملات الصحيّة في مكاتبه المنتشرة على كافة الأراضي اللبنانية، ما دفع المدير العام إلى إصدار قرارين بتاريخ 7 تشرين الثاني 2025، قضى الأول بدفع سلفة مالية بقيمة 5 مليارات ليرة لمكتب بيروت، والثاني بقيمة 300 مليون ليرة لمكتب حلبا، لدفع معاملات المضمونين الاختياريين.

وختم كركي بالتأكيد على أنّ مسار التعافي يُقاس بما يُنجز لا بما يُرفع من شعارات، مشيرًا إلى أن الضمان انتقل من إدارة الأزمة إلى إدارة الخدمات وتطويرها على قاعدة ثلاثية: خدمة أسرع، تغطية أوسع، وشفافية أكبر.

كما تعهّد بنشر تقارير دورية شفافة تُظهر حركة التقديمات والإنفاق، صونًا لحقوق المضمونين وترسيخًا للأمن الصحي، مؤكدًا أن طريق التعافي طويل لكنه يسير في الاتجاه الصحيح بثقةٍ متجددة.

