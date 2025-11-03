الأشغال تبدأ تنفيذ أعمال تخطيط الطريق وتركيب العواكس الضوئية بين الصياد وشتورة

أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيانٍ أنّها باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطريق العام وتركيب العواكس الضوئية (Cat Eyes) على المسار الممتد من أمام “هوا تشيكن” – الصيّاد صعودًا باتجاه شتورة، على نحوٍ متواصل إلى حين استكمال الأشغال المطلوبة.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة الوطنية المستمرة لتعزيز معايير السلامة المرورية ورفع كفاءة التجهيزات والإشارات على الطرقات العامة والمفاصل الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتحسين حركة السير.

وأضاف البيان أنّ حركة المرور ستبقى منظَّمة خلال فترة التنفيذ، حيث سيتم اعتماد مسرب واحد لتسهيل مرور المركبات من دون أي إقفالٍ كامل للطريق، مؤكداً أنّ فرق العمل ستتابع تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وحثّت الوزارة المواطنين على التعاون والالتزام بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وباللافتات التحذيرية والإرشادية الموضوعة على طول المسار، حرصًا على السلامة العامة وتسهيلاً لإنجاز الأعمال في الوقت المحدد.

