الريجي تداهم المصيطبة والليلكي وتضبط تبغاً مهرّباً ومزوّراً

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، في بيان، أنها واصلت جهودها “لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في حي اللجا في المصيطبة وحي الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية”.

أسفرت هذه المداهمات عن “ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسيجار المزوّر بالإضافة الى السجائر الإلكترونية المهرّبة.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص”.

