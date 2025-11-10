الريجي تُعلن انتهاء شراء محاصيل التبغ والتنباك في لبنان

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” انتهاء عملية تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من المزارعين في محافظتي الجنوب والشمال، مؤكدة أن عملية الشراء التي بدأت في 10 أيلول جنوباً وفي 1 تشرين الأول شمالاً اتسمت بالتنظيم والسلاسة.

وأوضحت “الريجي” في بيان أن العملية جرت وسط ارتياح المزارعين الذين أعربوا عن رضاهم لحسن سيرها، مشيدين بجهود الإدارة ووقوفها إلى جانبهم في أحلك الظروف خلال العدوان الإسرائيلي الأخير وبعده، وتوفيرها لهم مقوّمات الاستمرار بتوجيهات من رئيسها ومديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي.

