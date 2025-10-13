بالصور: الريجي تضبط أكبر مستودع لتزوير السيجار في حارة حريك

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي”، في بيان، أن جهازها لمكافحة التهريب دَهَمَ في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت مستودعا لتزوير السيجار، هو الأكبر يضبطه حتى اليوم.

الريجي تضبط أكبر مستودع لتزوير السيجار في حارة حريك pic.twitter.com/seSEb5s3oO — Cedar News (@cedar_news) October 13, 2025

وذكّرت “الريجي” بأن إقفالها هذا المستودع يندرج ضمن جهودها “لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة”.

وأفادت بـأن محضر ضبط سُطّر بالمخالفين، ينظر فيه القضاء المختص.

وأكدت “الريجي” أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجيتها المستمرة لمكافحة التهريب والتزوير، التي تشكّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، وتحرم خزينة الدولة من إيرادات ضخمة.

وشدّدت على أن التهريب لا يقتصر على خسارة مالية، بل يمتدّ إلى تهديد الصحة العامة من خلال منتجات مجهولة المصدر والجودة.

