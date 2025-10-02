بالصور: الريجي ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في عرمون وكفرشيما والبسطة

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقة عرمون وكفرشيما والبسطة، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور بالاضافة الى السجائر الالكترونية المهربة.

الريجي ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في عرمون وكفرشيما والبسطة pic.twitter.com/12co8Br5S0 — Cedar News (@cedar_news) October 2, 2025

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.