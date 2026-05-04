أسعار الذهب تتراجع عالميًا وسط توتر التضخم وترقب مفاوضات إيران

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الإثنين متأثرة بمخاوف التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق السياسة النقدية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق تطورات مفاوضات السلام بين أمريكا وإيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم الإثنين جهودا لتحرير سفن عالقة في مضيق هرمز في إطار “بادرة إنسانية” تهدف لمساعدة الدول المحايدة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن واشنطن ردت على الاقتراح الإيراني المكون من 14 نقطة عبر باكستان، وبأن طهران تدرسه الآن.

وتراجعت أسعار النفط لكنها لا تزال فوق 100 دولار للبرميل مع عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد يشجع ارتفاع أسعار النفط البنوك المركزية على الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيضغط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، إذ يفضل المستثمرون الاتجاه إلى خيارات بديلة مثل عوائد سندات الخزانة التي توفر عوائد أفضل.

أسعار الذهب اليوم عالميا

وانخفض سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4599.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:14 بتوقيت أبوظبي.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران 0.7 % إلى 4611.40 دولار.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير واتخذ نبرة متشددة دفعت الأسواق إلى التخلي عن أي آمال في خفض الفائدة هذا العام.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 75.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1991.85 دولار فيما انخفض البلاديوم 0.3% إلى 1519.66 دولار

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.