سعر الذهب اليوم يتراجع رغم الاستقرار.. ماذا يحدث؟

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة، لكنه في طريقه لتكبد خسارة أسبوعية، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف من التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويأتي ذلك في ظل جمود محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

سعر الذهب اليوم

بحلول الساعة 0630 بتوقيت أبوظبي، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4686.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لـ4 أسابيع متتالية.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.5% إلى 4702 دولار.

وقفز خام برنت بأكثر من 17% منذ بداية الأسبوع ليتجاوز سعره 105 دولارات للبرميل، مع بقاء مضيق هرمز مغلقًا إلى حد كبير، على الرغم من تمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

خطر إغلاق هرمز

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق لدى أواندا، إنه ما دام خطر الإغلاق المطول لمضيق هرمز قائمًا، فسيستمر تداول النفط عند مستويات مرتفعة، مما يضغط على أسعار الذهب.

ويمكن أن تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وقال وونغ: “كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط”.

وقال ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تريد إبرام اتفاق، لكن قيادتها تعاني من اضطرابات. وأضاف أنه ليس في عجلة من أمره لإبرام اتفاق، لكن إذا لم ترغب إيران في ذلك، “فسأنهي الأمر عسكريًا”.

ارتفاع الدولار

وارتفع الدولار 0.7% منذ بداية الأسبوع، مما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بما يزيد على 2% هذا الأسبوع، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 75.22 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.6% إلى 1993.63 دولار، ونزل البلاديوم 0.3% إلى 1464.12 دولار

