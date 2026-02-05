الذهب يتراجع بقوة والفضة تسجل خسائر قياسية

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضا حادا خلال تعاملات الخميس في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق.

كما تراجعت أسعار الفضة بحدة مع تزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا، فضلا عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

سعر الذهب اليوم

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4876.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0802 بتوقيت أبوظبي، متراجعا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع، الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان 1.1% إلى 4896.30 دولار للأوقية.

قفزة الدولار

وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا اليوم الخميس، مما يجعل الذهب المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي لدى أو.سي.بي.سي: “تراجعت المعنويات فيما يتعلق بمعظم فئات الأصول، بما في ذلك المعادن النفيسة والعملات المشفرة وأسهم الدول، إذ تتفاقم الخسائر وتخلق حلقة مفرغة وسط شح السيولة في السوق”.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 12.4% إلى 77.09 دولار للأوقية. وكان المعدن النفيس قد سجل الأسبوع الماضي مستوى قياسيا عند 121.64 دولار.

المشهد الجيوسياسي

وعلى الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إيران والولايات المتحدة على عقد محادثات في سلطنة عُمان غدا الجمعة، وفقا لما أفاد به مسؤولون من الجانبين. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب محادثات وصفها بأنها كانت “إيجابية للغاية” مع نظيره الصيني شي جين بينغ أمس الأربعاء، إن الصين تدرس شراء المزيد من فول الصويا المزروع في الولايات المتحدة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 7.7% إلى 2056.64 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير/ كانون الثاني. وهبط البلاديوم 5% تقريبا إلى 1689.25 دولار.

