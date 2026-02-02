تراجع الذهب بقوة مع صعود الدولار وترقّب قرار الفائدة

واصل الذهب انخفاضه، الإثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 7% إلى 4506.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:55 بتوقيت أبوظبي بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

وكان الذهب قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594.82 دولار يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة الخسائر في التعاملات الفورية لتهبط بنسبة 12% في أحدث تعاملات إلى 74.18 دولار للأوفقية

وكانت الفضة قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولار يوم الخميس.

وتراجع البلاديوم في المعاملات الفورية بأكثر من 5% إلى 1591 دولارا للأوقية، أيضا هبط البلاتين بنحو 10% في أحدث تعاملات إلى 1948.59 دولار للأوقية

