تراجع الذهب عالميًا بعد تهدئة ترامب وارتفاع الدولار

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس مع انحسار التوترات الجيوسياسية والطلب على الملاذات الآمنة، بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة ومقترحاته بضم غرينلاند بالقوة.

يأتي ذلك في حين ضغط ارتفاع الدولار على الأسعار أيضا.

سعر الذهب اليوم

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4799.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0536 بتوقيت أبوظبي بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 4887.82 دولار في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط 0.6% إلى 4806.60 دولار للأوقية.

تراجع ترامب وراتفاع الدولار

وتراجع ترامب بشكل مفاجئ أمس الأربعاء عن تهديداته بفرض رسوم جمركية كوسيلة ضغط للسيطرة على غرينلاند، واستبعد استخدام القوة، وأشار إلى أن هناك اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنماركية.

وارتفع الدولار، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر، بينما ارتفعت مؤشرات وول ستريت أيضا على خلفية أنباء تراجع ترامب عن الرسوم الجمركية.

وعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة للمشترين في الخارج.

ويترقب المتعاملون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماعه يومي 27 و28 يناير/ كانون الثاني، رغم دعوات ترامب لخفضها.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عوائد، إلى تحقيق أداء جيد في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

انخفاض سعر الفضة

ونزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 92.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 95.87 دولار يوم الثلاثاء.

وهبط البلاتين في المعاملات الفورية 2.7% إلى 2415.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 2511.80 دولار أمس الأربعاء.

وتراجع البلاديوم 1% إلى 1821.50 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.

