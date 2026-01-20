الذهب يفجّر مستوى قياسي جديد وسط قلق سياسي عالمي

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء، ارتفاعا بنسبة 1% في المعاملات الفورية، ليبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 4716.14 دولار للأوقية.

وتداول المستثمرون الذهب والفضة قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الثلاثاء بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق وأثرت سلبا على معنويات السوق، ما أدى إلى تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وفي وقت سابق اليوم، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وكثف ترامب من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على جرينلاند من الدنمرك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.

وتراجع الدولار لأدنى مستوياته في أسبوع اليوم الثلاثاء بعدما أدّت تهديدات من البيت الأبيض إلى الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل جرينلاند إلى موجة بيع واسعة في الأسهم الأمريكية والسندات الحكومية.

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.

ورفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 أمس الإثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأمريكية.

ونما الاقتصاد الصيني 5.0% العام الماضي، محققا هدف الحكومة عبر اقتناص حصة قياسية من الطلب العالمي على السلع لتعويض ضعف الاستهلاك المحلي. وساعدت هذه الاستراتيجية في الحد من أثر الرسوم الجمركية الأمريكية، لكن يصعب استمرارها على نحو متزايد

