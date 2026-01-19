الذهب يقفز لمستويات قياسية وسط شبح حرب تجارية بسبب غرينلاند

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة الإثنين، في ظل مخاوف من “حرب تجارية” بين أمريكا وأوروبا بسبب الخلاف حول جزيرة “غرينلاند”.

وتهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على دول أوروبية على خلفية قضية السيطرة على جزيرة غرينلاند.

ووفقا لـ”رويترز”، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 4670.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4689.39 دولار.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 1.8 بالمئة إلى 4677 دولارا.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 93.85 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى غير مسبوق عند 94.08 دولار.

وتعهد ترامب يوم السبت بموجة من رفع الرسوم الجمركية على الحلفاء الأوروبيين إلى أن يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، مما يرفع حدة الخلاف حول مستقبل هذه الجزيرة القطبية الشمالية الشاسعة التابعة للدنمارك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.9 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2373.08 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1809 دولارات للأوقية.

وذكرت “فرانس برس” أن تهديد ترامب أثار مخاوف جديدة من “حرب تجارية”.

قمة طارئة

وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الأحد إنه قرر عقد قمة طارئة لقادة الاتحاد الأوروبي في الأيام المقبلة لمناقشة رد التكتل على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض موجة من الرسوم الجمركية المتزايدة على حلفاء أوروبيين من أجل السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.

وأضاف كوستا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن مشاوراته مع أعضاء التكتل أظهرت التزاما قويا بدعم الدنمارك وغرينلاند والاستعداد لـ”التصدي لأي شكل من أشكال الإكراه”، مع مواصلة الانخراط بشكل بنّاء مع الولايات المتحدة.

ورجح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن تُعقد القمة الخميس، وفقا لـ”رويترز”.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن سفراء من التكتل توصلوا الأحد إلى اتفاق لتكثيف الجهود الرامية إلى إثناء الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية على الشركاء الأوروبيين اعتبارا من الأول من فبراير/شباط المقبل بسبب غرينلاند، مع الاستعداد لاتخاذ “إجراءات مضادة” في حال دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ.

إجراءات مضادة

وتشمل خيارات الاتحاد الأوروبي حزمة من الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 93 مليار يورو كان التكتل قرر تعليقها لمدة ستة أشهر في مطلع أغسطس/آب الماضي، إضافة إلى مجموعة من التدابير ضمن “أداة مكافحة الإكراه التي قد تؤثر على الاستثمارات الأمريكية”.

وأوضح دبلوماسي أوروبي أن “حزمة الرسوم الجمركية المضادة بقيمة 93 مليار يورو (107.68 مليار دولار) ستدخل حيز التنفيذ تلقائيا في السادس من فبراير/شباط في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد أن هددت بفرض رسوم جمركية إضافية على حلفاء أوروبيين بسبب غرينلاند”.

