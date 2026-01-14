الذهب يقترب من قممه التاريخية والفضة تسجل مستوى قياسي جديد



ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء لتقترب من المستويات القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين سجّلت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة 90 دولار للأوقية. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة عن التوقعات، ما عزز رهانات الأسواق على تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليلامس مستويات 4615.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:11 بتوقيت أبوظبي، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 4634.33 دولار يوم الثلاثاء. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.5% إلى 4624 دولار.

وفيما يخص التضخم الأمريكي، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، معزّزًا بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء. وقد جاء هذا الرقم أقل من توقعات المحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاعًا بنسبة 0.3% شهريًا و2.7% سنويًا.

وعلى الصعيد السياسي، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات، مؤكدًا أن “المساعدة في طريقها”، وذلك وسط أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ سنوات.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد سجلت الفضة مستوى قياسيًا متجاوزة 90 دولار للأوقية في المعاملات الفورية للمرة الأولى. وارتفع البلاتين بنسبة 3.5% إلى 2405.30 دولار، وهو أعلى مستوى أسبوعي له، بعد أن سجل مستوى قياسي عند 2478.50 دولار في 29 ديسمبر/ كانون الأول، بينما زاد البلاديوم بنسبة 1.8% إلى 1873 دولار.

ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل غولدمان ساكس ومورغان ستانلي تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، مع إمكانية حدوث أول تخفيض في يونيو/ حزيران، ما يعزز مكاسب المعادن النفيسة ويستمر في جذب اهتمام الأسواق المالية العالمية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.