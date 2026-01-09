تراجع أسعار الذهب وسط ضغط الدولار وترقب البيانات الاقتصادية الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بشكل ملحوظ، وسط ضغط متزايد من ارتفاع الدولار الأمريكي وتعديلات على مؤشر السلع الأولية، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات أمريكية للوظائف غير الزراعية. وقد سجل الذهب الفوري انخفاضًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 4458.10 دولار للأوقية، بعد أن بلغ مستوى قياسي عند 4549.71 دولار في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.2% لتصل إلى 4467.60 دولار، ما يعكس حالة من التذبذب في السوق نتيجة الأحداث الاقتصادية والسياسية الأخيرة. وتأتي هذه التراجعات في إطار تأثير متزامن بين قوة الدولار وضغوطات سوق المعادن النفيسة، والتي تؤثر على أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط.

هبوط الفضة والبلاتين والبلاديوم يضغط على سوق المعادن النفيسة

ولم يقتصر التأثر على الذهب فقط، بل شملت التراجعات المعادن النفيسة الأخرى. فقد انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% لتصل إلى 75.71 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر الماضي.

كما نزل البلاتين بنسبة 2.9% إلى 2202.50 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي عند 2478.50 دولار، في حين هبط البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1749.25 دولار للأوقية. هذه التراجعات تعكس حالة من القلق لدى المستثمرين بشأن توازن العرض والطلب على المعادن النفيسة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

توقعات خفض الفائدة الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب

ويتأثر سوق الذهب بشدة بالتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية. وفقًا لأداة “فيد ووتش”، يتوقع المستثمرون حاليًا أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.

وتعتبر الفائدة المنخفضة محفزًا لارتفاع الذهب عادةً، نظرًا لأن المعدن النفيس لا يدر عوائد مباشرة، ما يجعله أكثر جاذبية في أوقات انخفاض العوائد على الأصول التقليدية. لكن في الوقت الحالي، ارتفاع الدولار يقلل من الطلب على الذهب، ما يضغط على الأسعار مؤقتًا على المدى القريب.

تأثير تعديلات مؤشر بلومبرغ للسلع على أسعار الذهب والمعادن

إضافةً إلى ذلك، تشهد أسعار الذهب تأثيرًا من التعديلات السنوية لمؤشر بلومبرغ للسلع، والذي يعيد أوزان المعادن والسلع بشكل دوري لتوافق مع ظروف السوق. هذه التعديلات عادةً ما تخلق ضغوطًا على أسعار المعادن النفيسة، حيث يغير المستثمرون استراتيجياتهم تبعًا للتغيرات في أوزان المؤشر، ما ينعكس مباشرة على سعر الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

دعوة المستثمرين للحذر ومتابعة الأسواق عن كثب

ويشير الخبراء إلى ضرورة متابعة أسعار الذهب عن كثب في الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب صدور بيانات أمريكية هامة تشمل تقرير الوظائف، وقرار محتمل من المحكمة العليا بشأن استخدام الرئيس دونالد ترامب لسلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية. هذه المتغيرات مجتمعة قد تحدد اتجاه الذهب والمعادن النفيسة على المدى القريب والمتوسط، ما يستدعي توخي الحذر من قبل المستثمرين والمتعاملين في السوق.

