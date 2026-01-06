الذهب يقفز لأعلى مستوى أسبوعي وسط توتر فنزويلا

رتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع، بعد أن عززت تصريحات مسؤولين في البنك المركزي الأمريكي تشير إلى التيسير النقدي الرهانات على خفض أسعار الفائدة. كما ساهم تصاعد التوترات في فنزويلا في زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ودفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببراءته أمس الإثنين من تهم تتعلق بالمخدرات، بعد أن أثار اعتقاله قلق عدد من قادة العالم. وكانت الولايات المتحدة قد ألقت القبض على مادورو يوم السبت في عملية قيل إنها أدت إلى سقوط قتلى مدنيين، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستتولى زمام الأمور في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ويميل الذهب، باعتباره من الأصول التي لا تدر عائداً، إلى الانتعاش في بيئات انخفاض أسعار الفائدة وفي فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 4465.32 دولاراً للأوقية عند الساعة 07:28 بتوقيت أبوظبي، بعدما قفز بنحو 3% في الجلسة السابقة. وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولاراً للأوقية في 26 ديسمبر/كانون الأول، مختتماً العام على ارتفاع بلغ 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.3% إلى 4465.70 دولاراً للأوقية.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة “تيستي لايف”، إن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لم تكن سلبية، لكن المعطيات الأساسية لم تتغير كثيراً، مشيراً إلى أن الأسواق تترقب أسبوعاً حافلاً بالبيانات، لا سيما تقرير الوظائف الأمريكية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وفي هذا السياق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن التضخم يتراجع بوتيرة بطيئة، محذراً من خطر ارتفاع معدل البطالة بشكل مفاجئ، وهو ما يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون حالياً تنفيذ خفضين على الأقل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية للحصول على إشارات أوضح بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.

أما المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 2.9% لتصل إلى 78.72 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر/كانون الأول. كما صعد سعر البلاتين بنسبة 2.5% إلى 2327.17 دولاراً للأوقية، بعدما بلغ ذروة قياسية عند 2478.50 دولاراً يوم الإثنين الماضي، في حين ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 1721.74 دولاراً للأوقية

