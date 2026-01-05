الذهب يقفز عالميًا إلى أعلى مستوى أسبوعي بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية

ارتفع الذهب أكثر من 1% اليوم الإثنين، مدعومًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، ما أدى إلى موجة من القلق في الأسواق العالمية.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن واشنطن ستسيطر على فنزويلا، بينما تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز منصب الرئيس المؤقت بدعم من المحكمة العليا، مؤكدة أن مادورو لا يزال يعتبر رئيسًا للبلاد.

وفي الساعة 05:19 بتوقيت أبوظبي، سجّل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 1.5% ليصل إلى 4395.35 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له خلال أكثر من أسبوع، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.8% إلى 4405.40 دولار للأوقية.

وكان الذهب قد حقق مكاسب كبيرة خلال عام 2025، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 64%، وهو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، مدفوعًا بتخفيضات أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الملاذ الآمن والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى بشكل ملحوظ؛ حيث صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر/كانون الأول، محققة بذلك ارتفاعًا سنويًا مذهلًا بنسبة 147%.

أما البلاتين فقد ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 2175.15 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1645.0 دولار للأوقية، مع استمرار زيادة الطلب الصناعي والاستثماري على هذه المعادن.

ويتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي، ما قد يدعم استمرار الأداء الإيجابي للذهب والمعادن النفيسة الأخرى في الفترة المقبلة.

