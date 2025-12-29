الذهب يتراجع من قمته التاريخية مع انحسار التوترات العالمية

تراجعت أسعار المعادن الثمينة، حيث ⁠انخفضت الفضة بعد أن تجاوزت 80 دولاراً للأونصة في وقت سابق من اليوم وشهد الذهب هبوطاً من مستويات قياسية مرتفعة، مع جني المستثمرين للأرباح وانخفاض الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لتراجع التوترات الجيوسياسية.



انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 4512.74 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 4549.71 دولاراً.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠شباط 0.4 في المئة ⁠إلى 4536.40 دولاراً للأونصة.



وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المئة إلى ⁠78.12 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

