ارتفاع قياسي للذهب والفضة مع تجاوز الذهب 4400 دولار للأونصة



قفز الذهب اليوم الإثنين، متجاوزًا مستوى 4,400 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدًا من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية والطلب القوي على أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4,397.16 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,400.29 دولار في وقت سابق من اليوم، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم فبراير بنسبة 0.98% إلى 4,430.30 دولار للأونصة.

انضمت الفضة أيضًا إلى موجة الصعود، مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولار للأونصة، بزيادة 3.3%، فيما ارتفع البلاتين 4.3% إلى 2,057.15 دولار والبلاديوم 4.2% إلى 1,786.45 دولار، مسجلين مستويات تاريخية منذ سنوات.

وخلال عام 2025، ارتفع الذهب بنسبة 67% محطمًا عدة أرقام قياسية، بينما سجلت الفضة زيادة قدرها 138%، متفوقة على الذهب بشكل كبير. وأوضح مات سيمبسون، كبير المحللين لدى شركة ستون إكس، أن “العوامل الموسمية في ديسمبر عادة ما تكون في صالح الذهب والفضة”، مشيرًا إلى أن الذهب تلقى دعمًا إضافيًا من التوترات الجيوسياسية والتجارية، وشراء البنوك المركزية، وانخفاض الدولار الذي يجعل المعدن النفيس أرخص لحائزي العملات الأخرى.

تعكس هذه المكاسب القياسية استمرار المعادن النفيسة كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة المنخفضة.

