الذهب يرتفع والدولار يتراجع مع ترقّب خفض الفائدة الأمريكية وضعف بيانات الصين

تحرّكت الأسواق العالمية على إيقاع الترقب والقلق، في ظل رهانات متزايدة على خفض وشيك للفائدة الأمريكية، وتوترات جيوسياسية.

وارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في يناير/كانون الثاني، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف الرئيسية في وقت لاحق اليوم، في وقت تراجع فيه الدولار واقتربت أسعار النفط من مواصلة خسائرها وسط تطورات جيوسياسية وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

الذهب يستفيد من رهانات الفائدة

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.1% ليصل إلى 4304.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4333.20 دولار.

وقفز الذهب بأكثر من 64% منذ بداية العام، محققًا سلسلة من الأرقام القياسية، ليصبح من بين أفضل الأصول أداءً خلال عام 2025.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي في تصويت شهد انقسامًا، لكنه أشار إلى احتمال التوقف عن إجراء مزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وضبابية آفاق سوق العمل.

ويتوقع المستثمرون حاليًا بنسبة 76% أن يُقدم المجلس على خفض جديد للفائدة بنفس النسبة خلال اجتماعه في يناير/كانون الثاني، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لبورصة سي.إم.إي.

الدولار يتراجع قبيل بيانات التوظيف

تراجع الدولار إلى قرب أدنى مستوى له في شهرين في مستهل جلسة التداول الآسيوية، مع ترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية المتأخرة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% مسجلًا 98.261 نقطة، ليقترب من أدنى مستوياته منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وتراجع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 155.07 ين، فيما استقر اليورو عند 1.17535 دولار، والجنيه الاسترليني عند 1.3376 دولار.

ومن المنتظر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقارير التوظيف المجمعة لشهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، بعد تأخير طويل سببه الإغلاق الحكومي، وسط غياب بعض البيانات التفصيلية مثل معدل البطالة لشهر أكتوبر.

النفط يواصل الضغوط

في المقابل، واصلت أسعار النفط تراجعها في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، متأثرة ببوادر تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وما قد يترتب عليه من تخفيف محتمل للعقوبات على الخام الروسي، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.40% إلى 60.32 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.39% ليسجل 56.60 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي الصيني إلى أدنى مستوى له في 15 شهرًا، كما سجلت مبيعات التجزئة أضعف وتيرة نمو منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، ما أثار مخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط، خصوصًا من أكبر مستورد للخام في العالم.

