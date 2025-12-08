الذهب يقفز مع تراجع الدولار وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفع الذهب اليوم الإثنين مدعومًا بتراجع الدولار، مع تصاعد توقعات المستثمرين بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب هذا الأسبوع. وتراجع الدولار ليقترب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع، ما جعل الذهب المقوّم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وجاء الارتفاع بعدما أظهرت بيانات أميركية أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ارتفع بشكل معتدل في سبتمبر بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، ما يعكس تباطؤ الزخم الاقتصادي مع نهاية الربع الثالث، وسط ضغوط سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.

كما سبقت هذه المعطيات بيانات رواتب القطاع الخاص التي سجّلت الشهر الماضي أكبر تراجع لها في أكثر من عامين ونصف.

الذهب يعزز مكاسبه بدعم توقعات الفائدة

وبحلول الساعة 10:43 بتوقيت أبوظبي، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليبلغ 4215.69 دولارًا للأوقية، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4244.80 دولارًا للأوقية.

وزادت التوقعات بخفض الفائدة بعد تصريحات تميل إلى التيسير النقدي من عدة مسؤولين في المركزي الأمريكي. وبحسب أداة “فيدواتش” التابعة لـCME، فإن الأسواق تُقدّر بنسبة 88.4% احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

الفضة: استقرت عند 58.25 دولارًا للأوقية.

البلاتين: ارتفع 0.3% إلى 1646.56 دولارًا للأوقية.

البلاديوم: تراجع 0.5% إلى 1455.55 دولارًا للأوقية

