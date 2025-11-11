ارتفاع الذهب مع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سعر الذهب يرتفع ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع، مدعومًا بتوقعات خطة خفض إضافي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر.

البيانات الاقتصادية الأخيرة أظهرت فقدان الاقتصاد الأمريكي لوظائف في أكتوبر وتراجع التوظيف في الحكومة وقطاع التجزئة، مع انخفاض ثقة المستهلكين لأدنى مستوى منذ 3 سنوات ونصف، ما عزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي تشير إلى أن السوق يتوقع بنسبة 64% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران تشير إلى أن خفض 50 نقطة أساس سيكون مناسبًا في ديسمبر، نتيجة تراجع التضخم وارتفاع البطالة.

الذهب، الذي لا يدر عائدًا، يستفيد عادةً من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وحالات عدم اليقين الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم

الذهب الفوري: 4131.83 دولار للأوقية (الأونصة)، أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر.

العقود الأمريكية الآجلة ديسمبر: 4138.70 دولار للأوقية.

إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تسوية إنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ، بعد أسابيع من توقف خدمات الحكومة وتأثر الملايين من المواطنين.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

الفضة الفورية: 50.81 دولار للأوقية (+0.5%).

البلاتين: 1588.80 دولار (+0.7%).

البلاديوم: 1430.54 دولار (+1.1%).

