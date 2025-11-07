الذهب يرتفع مجددًا وسط تراجع الدولار وضعف سوق العمل الأمريكي

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة وسط تراجع الدولار بعد أن أشارت تقارير من القطاع الخاص حول الوظائف إلى ضعف في سوق العمل الأمريكية، ما عزّز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3994.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:41 بتوقيت أبوظبي، لكنه يتجه رغم ذلك إلى خسارة أسبوعية طفيفة تبلغ 0.3%.

وسجّل المعدن النفيس انخفاضًا بنحو 8% منذ بلوغه أعلى مستوى تاريخي له عند 4381.21 دولار في 20 أكتوبر الماضي.

في المقابل، ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% لتسجّل 4004.40 دولار للأوقية.

تراجع الوظائف والدولار

وكشفت بيانات اقتصادية حديثة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر ضمن قطاعي الحكومة وتجارة التجزئة، فيما عزت التقارير هذا التراجع إلى سياسات خفض التكاليف واعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي في بعض المهام التشغيلية.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي وسط تركيز المستثمرين على مؤشرات الضعف الصادرة من القطاع الخاص، ما دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن.

ويُذكر أن ضعف سوق العمل عادة ما يزيد احتمالات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ما يعزز جاذبية الذهب الذي لا يدرّ عائدًا.

صعود الفضة وتباين المعادن

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 48.31 دولار للأوقية، رغم أنها تتجه لخسارة أسبوعية قدرها 0.7%.

كما تراجع البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1534.21 دولار للأوقية متجهاً لانخفاض أسبوعي بنحو 2%، في حين زاد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1379.33 دولار ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة قدرها 0.5%.

ويترقب المستثمرون الآن البيانات الرسمية لسوق العمل الأمريكية التي ستصدر الأسبوع المقبل، لتحديد اتجاهات أسعار الذهب والدولار في الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يبقى المعدن الأصفر تحت ضغط التقلبات الاقتصادية العالمية.

