الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتراجع رهانات خفض الفائدة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي، بعدما قلّص المستثمرون توقعاتهم بشأن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، إثر التصريحات المتشددة التي أدلى بها رئيس المجلس جيروم باول الأسبوع الماضي.

وجاء هذا التراجع في وقت شهد فيه المعدن النفيس ضغطاً إضافياً مع انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينغ على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية، مقابل التزام بكين بتشديد الرقابة على تجارة مادة الفنتانيل غير المشروعة، واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي، وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد خفّض الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، لتتراوح بين 3.75% و4.00%. ومع ذلك، أظهرت بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة CME أن الأسواق تتوقع الآن بنسبة 71% فقط خفضاً جديداً في ديسمبر المقبل، بعد أن كانت النسبة تتجاوز 90% قبل تصريحات باول.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليصل إلى 3968.76 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:16 بتوقيت أبوظبي، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3978.30 دولاراً للأوقية.

كما استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر تكلفة للمستثمرين من أصحاب العملات الأخرى.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

سجّلت الفضة انخفاضاً بنسبة 0.5% إلى 48.41 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1566.40 دولاراً، وهبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 1424.88 دولاراً للأوقية.

مع قفزاته التاريخية.. حمى الذهب تشتعل من جديد في كاليفورنيا

سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 الأحد 2 نوفمبر 2025

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.