الذهب يقفز بعد لقاء ترامب وشي في كوريا الجنوبية وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار، والنتائج الإيجابية لاجتماع الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية، ما عزّز شهية المستثمرين نحو المعدن النفيس وسط مؤشرات على تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعقد زعيما الولايات المتحدة والصين محادثات استمرت نحو ساعة وأربعين دقيقة تقريبًا، تناولت ملفات اقتصادية وتجارية حساسة أعادت بعض التفاؤل للأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم

وبحلول الساعة 07:55 بتوقيت أبوظبي، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.10% ليصل إلى 3973.31 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.18% إلى 3993.30 دولارًا للأوقية.

كما هبط مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين خلال الجلسة السابقة، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى.

ويشير محللون إلى أن هذا الارتفاع يأتي في سياق تراجع طفيف في قيمة الدولار، إلى جانب تفاؤل الأسواق بنتائج اللقاء بين ترامب وشي، ما يعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

خفض الفائدة الأمريكية

جاء ارتفاع الذهب أيضًا مدعومًا بقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%.

وقال رئيس المجلس جيروم باول إن صانعي السياسة النقدية لا يزالون منقسمين بشأن المسار المستقبلي للفائدة، محذرًا من أن الأسواق لا ينبغي أن تفترض مزيدًا من التخفيضات خلال العام الحالي.

ويزدهر الذهب عادة في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، إذ يقلّ العائد على الأصول المنافسة، ما يدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو المعدن الأصفر كخيار أكثر أمانًا، خصوصًا في فترات الضبابية الاقتصادية.

اجتماع ترامب مع شي

انصبّ تركيز الأسواق العالمية على اجتماع ترامب وشي في كوريا الجنوبية، حيث سعى الجانبان إلى إحياء هدنة هشة في الحرب التجارية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة.

وقبل الاجتماع، أشار المفاوضون الأمريكيون إلى رغبتهم في التوصل إلى اتفاق مبدئي لخفض التوترات التجارية، رغم استمرار الخلافات حول بعض الملفات الحساسة.

وعقب اللقاء، أعلن ترامب أن الرسوم الجمركية على الصين ستنخفض من 57% إلى 47%، مشيرًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات حول المعادن الأرضية النادرة، والرقائق الإلكترونية بالتعاون مع شركات مثل إنفيديا.

كما أكد الرئيس الأمريكي أن الصين ستبدأ فورًا في استيراد كميات إضافية من فول الصويا الأمريكي، مضيفًا: “الاجتماع مع شي كان رائعًا واتخذنا قرارات مهمة، وسأزور الصين في أبريل/نيسان المقبل، فيما سيزور شي الولايات المتحدة لاحقًا.”

ووصف ترامب الاجتماع بأنه “12 من 10 على مقياس النجاح”.

من جهته، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي غيه ميونغ عن إتمام اتفاق تجاري ثنائي مع واشنطن، مؤكدًا أن التعاون الثلاثي بين بلاده والولايات المتحدة والصين سيساهم في استقرار الأسواق الآسيوية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.54% إلى 47.81 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1590.21 دولارًا للأوقية، بينما قفز البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 1417.80 دولارًا للأوقية.

ويبدو أن موجة التفاؤل التي أعقبت اجتماع ترامب وشي قد منحت الأسواق دفعة قوية، إذ يراهن المستثمرون على أن الهدوء النسبي في العلاقات بين واشنطن وبكين سيحدّ من المخاطر الاقتصادية ويعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن طويل الأمد.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.