الذهب يواصل التراجع وسط جني الأرباح وترقّب بيانات التضخم الأمريكية

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الأربعاء، وسط عمليات بيع لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن النفيس في الأيام الماضية. يأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي قد تُحدد ملامح مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

وبحسب التعاملات الفورية، تراجع سعر الذهب اليوم بنسبة 0.3% إلى 4113.54 دولار للأوقية عند الساعة 05:15 بتوقيت أبوظبي، بعدما سجل أمس الثلاثاء أكبر هبوط له منذ أغسطس 2020 بنسبة تجاوزت 5%. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 4129.80 دولار للأوقية.

ويُذكر أن الذهب عادة ما يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة، إذ تقلّ كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً. كما قفزت الأسعار منذ بداية العام بنحو 56% لتبلغ مستوى قياسياً عند 4381.21 دولار يوم الإثنين، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي وعمليات الشراء المستمرة من قبل البنوك المركزية.

في المقابل، أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاحتياطي الفدرالي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك خفض آخر في ديسمبر المقبل.

وفي الأسواق الأوروبية، لا يُتوقع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على أي خفض للفائدة في اجتماعه المقبل.

أما بالنسبة لبقية المعادن النفيسة، فانخفضت أسعار الفضة 0.9% إلى 48.29 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.1% إلى 1534.44 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1406.76 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون حالياً تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر سبتمبر، الذي تأجل صدوره نتيجة الإغلاق الحكومي المؤقت في الولايات المتحدة، وسط حالة ترقب واسعة لتأثيره على مسار الأسواق العالمية وسعر الذهب في الأيام المقبلة.

