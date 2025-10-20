الذهب يرتفع مجددًا بعد تصريحات ترامب.. والمحلّلون يتوقعون 5000 دولار للأوقية في 2026

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف اليوم الإثنين، لتستعيد بعض خسائرها بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي من مستويات قياسية تجاوزت 4300 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعات أسعار المعدن النفيس اليوم، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي خففت من حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين ودفعت المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية.

وانخفض الذهب بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن رسومه الجمركية المقترحة بنسبة 100 % على السلع الصينية لن تكون مستدامة، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه يعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام مع الصين.

وتوقع بنك إتش إس بي سي يوم الجمعة أن يدفع ارتفاع أسعار الذهب أسعاره إلى 5000 دولار للأوقية في عام 2026، مدعوما بارتفاع المخاطر وتأثير دخول لاعبين جدد إلى السوق.

ارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.4 % ليصل إلى 4263.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:03 بتوقيت أبوظبي، بعد أن انخفض بنحو 1.8 % يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو/أيار.

وعلى الرغم من انخفاضه الحاد يوم الجمعة، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل/نيسان، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.5 % إلى 4275.40 دولارًا للأوقية.

أسعار الفضة اليوم

وارتفعت أسعار الفضة اليوم في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 52.08 دولار للأوقية. وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 4.4 % في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض لها خلال الجلسة منذ أوائل أبريل/نيسان بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولار للأوقية.

ارتفع الذهب الذي لا يدر عائدا بأكثر من 60 % منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرهانات القوية على خفض أسعار الفائدة الأمريكية إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية والتخلص من الدولار وأيضا التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

أسعار المعادن النفيسة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.1 % إلى 1591.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 1467.16 دولار للأوقية

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.