الذهب عند 4078.05 دولار للأونصة.. والفضة تقفز لأعلى مستوى لها على الإطلاق



ارتفع الذهب لمستوى قياسي جديد اليوم الإثنين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن وسط تجدد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

وقفزت الفضة أيضا لأعلى مستوى لها على الإطلاق.

وبحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4078.05 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.3 في المئة إلى 4093.50 دولار.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوما جمركية بنسبة مئة في المئة على البضائع الصينية الواردة إلى بلاده وأعلن عن ضوابط جديدة على تصدير البرمجيات المهمة اعتبارا من الأول من نوفمبر نوفمبر ردا على قيود فرضتها الصين على عناصر أرضية نادرة ومعدات.

ودافعت بكين أمس الأحد عن القيود التي فرضتها وقالت إنها مبرَرة، دون أن تفرض رسوما إضافية على السلع الأميركية.

وقال كايل رودا المحلل لدى كابيتال دوت كوم «إنه أمر مثير، لأن التطورات في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة كانت تدفع باتجاه تراجع الذهب، لكن الآن لدينا عودة ظهور المخاطر بسبب التوتر التجاري المحتدم بين الولايات المتحدة والصين».

وقفزت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 في المئة إلى مستوى قياسي بلغ 51.70 دولار للأوقية، متأثرة بالعوامل ذاتها التي تحرك الذهب.

وأعلن بنك «غولدمان ساكس» أمس الأحد أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الفضة ارتفاعا على المدى المتوسط بدعم من تدفقات الاستثمار الخاص ولكنه حذر في الوقت نفسه من تزايد التقلبات على المدى القريب إضافة إلى مخاطر الهبوط مقارنة بالذهب.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عوائد 53 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية إلى جانب الشراء القوي من جانب البنوك المركزية وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية والتوتر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بشكل شبه مؤكد خفض الفائدة 25 نقطة أساس في أكتوبر على أن يعقبها خفض مماثل في ديسمبر.

ويعتزم رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلقاء كلمة غدا الثلاثاء خلال الاجتماع السنوي للرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وهو ما ربما يوفر مؤشرات جديدة في شأن احتمالات خفض أسعار الفائدة. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الآخرين خلال الأيام المقبلة.

وارتفع البلاتين 2.9 في المئة إلى 1635.35 دولار، وزاد البلاديوم 3.6 في المئة إلى 1452.50 دولار.

