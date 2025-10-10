الذهب يحلّق نحو مكاسب أسبوعية قياسية ويتجاوز عتبة الـ 4000 دولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق ثامن مكاسبها الأسبوعية على التوالي، مستفيدة من الطلب على الملاذ الآمن.

وجاء ذلك وسط استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

سعر الذهب اليوم

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3977.87 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0520 بتوقيت أبوظبي.

وارتفع المعدن النفيس 2.3% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.5% إلى 3992.40 دولار.

الذهب يستقر فوق 4 آلاف دولار للأوقية وسط تفاؤل اقتصادي وغموض جيوسياسي

توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لـ سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليًا خفضًا لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول وخفضًا آخر في ديسمبر/ كانون الأول، وذلك بواقع 95% و82% على التوالي.

وتأثرت الأسواق هذا الأسبوع بالاضطرابات السياسية في اليابان وفرنسا، إلى جانب الإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة، وهي عوامل ألقت بظلالها على ثقة المستثمرين الذين أقبلوا على الذهب كملاذ آمن.

وتجاوز الذهب عتبة الأربعة آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى يوم الأربعاء، ووصل إلى مستوى غير مسبوق عند 4059.05 دولار.

أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 9 أكتوبر 2025.. صعود جديد

وعادة ما يُنظر إلى الذهب، الذي لا يدرّ عوائد، على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي. وقفزت أسعاره بنحو 52% منذ بداية العام.

سعر الفضة اليوم

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 49.70 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 51.22 دولار أمس الخميس. وارتفع البلاتين 0.4% إلى 1625.30 دولار، وزاد البلاديوم 1% إلى 1426 دولار.

