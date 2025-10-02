موجة جني أرباح.. الأصفر يفقد بريقه والأخضر يتألق

تراجع الذهب، الخميس، من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في جلسة الأربعاء، متأثراً بعمليات جني الأرباح وارتفاع في قيمة الدولار الأمريكي.

يأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمرون مزيداً من التخفيضات في أسعار الفائدة وسط حالة من عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة.

تراجع بعد قمة تاريخية

زبحلول الساعة 01:18 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3858.50 دولار للأوقية، بعدما لامس أمس مستوى قياسياً غير مسبوق بلغ 3895.09 دولار.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% لتسجل 3883.60 دولار.

الدولار يضغط على النفيس

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% أمام سلة من العملات المنافسة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حاملي العملات الأخرى، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة الصعود الحاد للمعدن النفيس.

وزاد الغموض السياسي في واشنطن من تقلبات الأسواق، بعدما دخلت الحكومة الأمريكية في حالة شلل جزئي بسبب فشل الكونغرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق لتمويل الإنفاق، وهو ما يهدد آلاف الوظائف الفيدرالية.

ويتوقع أن يؤدي هذا الإغلاق إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر يوم الجمعة.

توقعات الفائدة

تظهر بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» أن المتعاملين يرجحون بنسبة كبيرة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعه هذا الشهر، وهو عامل يبقي على جاذبية الذهب كأصل استثماري آمن.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

في المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 47.07 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1552.05 دولار، في حين صعد البلاديوم بنسبة 1% ليبلغ 1256.93 دولار

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.