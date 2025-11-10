الذهب يقفز مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر

ارتفاع أسعار الذهب بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر وبيانات اقتصادية ضعيفة.

‏الذهب الفوري يصعد 0.7% إلى 4027.88 دولارًا للأوقية.

‏العقود الأمريكية الآجلة للذهب ترتفع 0.7% إلى 4036.60 دولارًا للأوقية.

‏الفضة ترتفع 1.1% إلى 48.84 دولارًا للأوقية.

‏البلاتين يزيد 1.2% إلى 1563.25 دولارًا للأوقية.

‏البلاديوم يصعد 1.2% إلى 1396.75 دولارًا للأوقية.

