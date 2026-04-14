الذهب يقفز بقوة وسط صراع إيران وأمريكا المتصاعد

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 1% اليوم الثلاثاء متعافيا من أدنى مستوياته في أسبوع خلال الجلسة السابقة، إذ أدت الآمال في التوصل إلى حل لحرب إيران إلى الضغط على الدولار وخففت من المخاوف بشأن التضخم مع تراجع أسعار النفط.

وارتفع سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4788.76 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 13:21 بتوقيت أبوظبي.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو/حزيران، 1% إلى 4812.80 دولار.

وانخفض المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في أسبوع تقريبا في الجلسة السابقة، مع استعداد الجيش الأمريكي لبدء حصار على الموانئ الإيرانية، مما أثار غضب طهران وعرّض الهدنة الهشة للخطر.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، إذ هدأت مؤشرات احتمال إجراء حوار بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما مخاوف الإمدادات الناجمة عن الحصار الأمريكي لمضيق هرمز.

وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. وفي حين أن التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلص الطلب على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، “الأسواق متفائلة على ما يبدو بأن هناك متسعا من الوقت للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأفادت رويترز بأن المفاوضات بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة، بينما قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في مقابلة إن الولايات المتحدة تتوقع أن تحرز إيران تقدما في فتح مضيق هرمز.

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي بدأ حصارا لموانئ إيران أمس الإثنين، وهددت طهران بالرد عبر استهداف موانئ جيرانها في الخليج بعد فشل محادثات مطلع الأسبوع في إسلام أباد بشأن إنهاء الحرب.

وبالإضافة إلى ذلك، استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل الذهب المقوم به أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.

ويرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا 29% لخفض سعر الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعا من نحو 12% الأسبوع الماضي. وقبل الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين هذا العام.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.2% إلى 77.98 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% إلى 2084.90 دولار، وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1583.82 دولار

