الذهب يصعد عالمياً بدعم من النفط ومخاوف التضخم

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس بدفعة من عمليات شراء خلال انخفاض السعر، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى استمرار المخاوف من التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ومع ذلك، فإن المعدن النفيس في طريقه لتسجيل تراجع للشهر الثاني على التوالي.

سعر الذهب اليوم

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.91% إلى 4,589.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1130 بتوقيت أبوظبي، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ 31 مارس/ آذار في الجلسة السابقة.

وانخفض سعر الذهب بنحو 2.2% حتى الآن هذا الشهر.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/ حزيران 0.93% إلى 4,603.70 دولار.

صعوبات أمام الذهب

وقال تيم ووتر، كبير محللي الأسواق لدى كيه.سي.إم تريد: “واجه الذهب صعوبات مرة أخرى هذا الشهر، إذ سيطر ارتفاع أسعار النفط على المشهد. ويدفع ارتفاع أسعار النفط الخام توقعات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة إلى الأعلى، مما يحد بدوره من جاذبية الذهب”.

لكنه أضاف: “البحث عن صفقات مربحة، مع توقعات بأن الصراع بين (الولايات المتحدة وإيران) سيُحل سلميا في مرحلة ما، يوفر نوعا من الدعم للذهب”.

النفط يتخطى 124 دولارا

وتخطى خام برنت 124 دولار للبرميل، بعد تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراء عسكري محتمل ضد إيران لكسر الجمود في المفاوضات لإنهاء الحرب، مما زاد من المخاوف بشأن المزيد من التعطل في الإمدادات من الشرق الأوسط لصادرات تعاني من العراقيل حاليا بالفعل.

ويُعتبر الذهب عادة وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ارتفاع سعر الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% في المعاملات الفورية إلى 72.26 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.9% إلى 1914.85 دولار، واستقر البلاديوم عند 1458.75 دولار.

والمعادن الثلاثة أيضا في طريقها أيضا لتسجيل انخفاض للشهر الثاني على التوالي

