الذهب يرتفع بهدوء وسط تراجع الدولار وترقب مفاوضات إيران

ارتفع الذهب على نحو طفيف اليوم الإثنين، مدعوما بانخفاض الدولار بعد تقرير ذكر أن إيران قدمت مقترحا جديدا لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مما أنعش آمال خفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن إيران يمكنها الاتصال هاتفيا إذا أرادت التفاوض لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين، وشدد على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا، بعد أن قالت طهران إن على الولايات المتحدة إزالة العقبات التي تقف في سبيل التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك حصارها للموانئ الإيرانية

وألغى ترامب يوم السبت رحلة كان من المقرر أن يقوم بها مبعوثان أمريكيان إلى باكستان التي تتوسط محادثات السلام مع إيران، مما شكل انتكاسة لآفاق السلام بعد مغادرة وزير الخارجية الإيراني إسلام اباد بعد أن تحدث إلى المسؤولين الباكستانيين فحسب.

ما أسعار الذهب اليوم في الأسواق العالمية؟

وبحلول الساعة 0807 بتوقيت أبوظبي، زاد سعر الذهب اليوم في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4726.62 دولار للأوقية (الأونصة). وخلال الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5% لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران عند 4742 دولارا.

تراجع سعر الدولار اليوم

وتراجع الدولار، مما دعم المعدن النفيس، بعد صدور تقرير أفاد بأن إيران قدمت للولايات المتحدة، عبر وسطاء باكستانيين، مقترحا جديدا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم “نراقب الآن ما إذا كان هناك أي تقدم في المحادثات (بين الولايات المتحدة وإيران) في الأيام المقبلة، سيكون ذلك أكبر محرك للذهب”.

وارتفعت أسعار النفط إذ أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد الاضطراب في صادرات الطاقة في الشرق الأوسط.

الذهب يترقب أسعار الفائدة

ويترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة يوم الأربعاء بعد اجتماعه الذي يستمر يومين.

وقال رودا “قد يكون ذلك داعما للذهب أو عائقا إضافيا، اعتمادا على ما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيشير إلى أنه يرى إمكانية الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير لبقية العام بسبب الآثار التضخمية لأزمة الطاقة”.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 76.45 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 2025.20 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1493.50 دولار.

