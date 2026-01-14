إقفال محل مواد غذائية في البيسارية بالشمع الأحمر

دهمت دورية مشتركة من مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب وجهاز الأمن العام، في اطار متابعتها لحملاتها الرقابية وبتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، محلّاً لبيع المواد الغذائية في بلدة البيسارية، إثر ورود إخبار من جهاز الأمن العام-مكتب الزهراني.

وضبطت الدورية المشتركة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وبناءً عليه حُرّر محضر ضبط بالمخالفة وحُجزت البضاعة، وتم أخذ موافقة فورية بتلفها وأُقفل المحل بالشمع الأحمر وذلك بناءً على إشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سرمد صيداوي.

