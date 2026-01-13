بالفيديو: دهم محل مواد غذائية في البيسارية وضبط منتجات منتهية الصلاحية

دهمت دورية مشتركة من مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب وجهاز الامن العام محلا لبيع المواد الغذائية في بلدة البيسارية قضاء صيدا، بعد ورود إخبار من جهاز الامن العام مكتب الزهراني، وتم ضبط كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

دهم محل مواد غذائية في البيسارية وضبط منتجات منتهية الصلاحية #عاجل pic.twitter.com/cuAmbScSgf — Cedar News (@cedar_news) January 13, 2026



وبناء عليه نظم محضر ضبط بالمخالفة وحجزت البضاعة وتم اخذ موافقة فورية بتلفها واقفل المحل بالشمع الاحمر بناء على اشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سرمد صيداوي .

