انخفاض جديد يطال البنزين والمازوت مقابل ارتفاع الغاز

سجّل سوق المحروقات اليوم انخفاضًا في سعري البنزين والمازوت، مقابل ارتفاع سعر قارورة الغاز، وفق جدول الأسعار الرسمي الصادر صباحًا.

وبحسب التسعيرة الجديدة، انخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 12 ألف ليرة، والبنزين 98 أوكتان بمقدار 11 ألف ليرة، كما تراجع سعر المازوت 5 آلاف ليرة، في حين ارتفع سعر قارورة الغاز ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و308 آلاف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و348 ألف ليرة

المازوت: مليون و232 ألف ليرة

الغاز: مليون و189 ألف ليرة

ويأتي هذا التعديل في الأسعار في ظل استمرار التقلبات في سوق الطاقة، ما ينعكس مباشرة على كلفة النقل والمعيشة اليومية.

