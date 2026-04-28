ارتفاع في أسعار البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

أصدرت المديرية العامة للنفط جدولاً جديداً لأسعار المحروقات في لبنان، سجّل ارتفاعاً في أسعار البنزين مقابل تراجع ملحوظ في المازوت والغاز.

وبحسب الجدول، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان إلى 2,385,000 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 7,000 ليرة، كما ارتفع سعر البنزين 98 أوكتان إلى 2,426,000 ليرة بزيادة 8,000 ليرات.

في المقابل، انخفض سعر صفيحة المازوت إلى 2,362,000 ليرة لبنانية بتراجع كبير بلغ 45,000 ليرة، كما تراجع سعر قارورة الغاز إلى 1,639,000 ليرة بانخفاض قدره 67,000 ليرة.

ويأتي هذا التباين في الأسعار في ظل تقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار محلياً.

