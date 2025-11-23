تحرّك اقتصادي جديد يرسم مستقبل تجار قضاء البترون

أقيم لقاء جمع عددا من تجار قضاء البترون، بدعوة من رونالو يونس، وذلك على مأدبة عشاء خُصّصت لبحث إنشاء لجنة تجّار قضاء البترون، على أن تشمل مختلف بلدات القضاء من الجرد إلى الساحل مروراً بالوسط.



وشدّد الحاضرون على “أهمية تشكيل إطار موحّد يعبّر عن مصالح التجار ويعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية في القضاء، تعزيز التواصل بين التجار والمؤسسات، التنسيق مع الجهات الرسمية والبلديات، وتطوير مبادرات تدعم السوق المحلية وتواجه التحديات الراهنة”.



كما اتفق المجتمعون على متابعة الاجتماعات خلال الأسابيع المقبلة لوضع آلية عمل واضحة، وتحديد الهيكلية التنظيمية للجنة، تمهيداً لإطلاقها رسمياً.



ويُعتبر هذا اللقاء، خطوة أولى على طريق جمع كلمة التجار في قضاء البترون وتأسيس مرجعية اقتصادية تسهم في تنمية المنطقة ودعم قطاعها التجاري.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.