ندوة إرشادية للمركز الزراعي في البترون حول بكتيريا Xylella fastidiosa

نظمت وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في لبنان، ندوة إرشادية حول بكتيريا Xylella fastidiosa التي تصيب الزيتون وقضت إلى اليوم على أكثر من 20 مليون شجرة في ايطاليا، عرضت لأعراض الإصابة ومخاطرها وسبل الوقاية منها وطرق إدارتها.

أقيمت الندوة في المركز الزراعي في البترون في حضور رئيس رابطة مخاتير قضاء البترون جاك يعقوب وعدد من المخاتير ، وممثلين عن بلديات البترون والكورة ومنتجي زيت زيتون في القضائين.

استهلت الندوة بكلمة لرئيس المركز الزراعي في البترون المهندس داني باسيل الذي رحب بالحضور وبالمحاضر،الباحث في علم الفيروسات الدكتور إيليا الشويري من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

الشويري

ثم تحدث الشويري عن كيفية دعم القدرات الوطنية لتعزيز تدابير احتواء وإدارة البكتيريا واهم سبل الوقاية منها في لبنان لمنع انتشارها كونها مصنفة من الأمراض حجرية كما كونها تصيب 650 نوعا من النبات بينها اللوز والحمضيات والكرمة والزيتون. هذه البكتيريا التي تسبب مرض يدعى مرض التدهور السريع لأشجار الزيتون لم تسجل اي حالات منه في لبنان على الزيتون حتى الساعة”.

وأشار الى أنه “حتى يومنا هذا لم يتم اكتشاف دواء لمعالجة هذه البكتيريا”.

وتطرق إلى عدة أمراض اخرى منها الفرتيسيليوم ، مرض الخشب على الكرمة ، الفايتوبلازما وغيرها.

كما أفاد شويري عن إجراء مسوحات ميدانية لوزارة الزراعة ومنظمة الفاو ومصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفريق العمل المنتشر في كافة الأقضية وهو يجري تحاليل مخبرية مكثفة.” وحث المزارع اللبناني على مراقبة ظهور اي عوارض مشابهة للمرض وجمع العينات من الشجرة اوالنبتة وإرسالها إلى مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.