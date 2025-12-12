قرار جديد يعيد تفعيل قانون الاتصالات بعد 13 عامًا من الجمود

صدر عن وزارة الاتّصالات البيان التالي: “بعد أن باشرت الهيئة المنظّمة للاتّصالات عملها في ٦/١٠/٢٠٠٢، وبعد مرور نحو ثلاثة عشر عامًا على صدور قانون الاتّصالات رقم 431 بتاريخ 23/7/2002، قام وزير الاتّصالات شارل الحاج بتطبيق أحكام هذا القانون عبر إصدار القرار رقم 624/1 بتاريخ 7/11/2025، القاضي بإحالة الملفات والتراخيص الممنوحة وطلبات الحصول على التراخيص إلى الهيئة التي انتقلت إليها الصلاحيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة المنظّمة للاتّصالات، وللمرّة الأولى منذ عام 2005، أصدرت النّظام المتعلّق بأصول الترخيص لمقدّمي خدمات الاتّصالات والنظام المتعلّق بأصول إدارة حيز التردّدات اللاسلكية والترخيص باستعمالها والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/12/2025.

ودعت الوزارة “كلّ أصحاب المصلحة إلى مراجعة الهيئة في مركزها في بيروت للاستفسار حول ملفات الترخيص وكافّة الإجراءات ذات الصلة”.

