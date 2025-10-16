الأسمر يحذّر من الإشاعات التي تضرّ بالمنتجات الغذائية الوطنية

دعا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر الى عدم “اطلاق إشاعات وتهم تطال المؤسسات الصناعية الغذائية من افران ومصانع البان وتعبئة مياه وغيرها و التي يتناولها الشعب اللبناني بكل فئاته وتصدر الى خارج لبنان” .

واعتبر ان من شان ذلك “الاضرار بالمنتجات الوطنية في سوقها الداخلي والخارجي وينعكس سلبا على العاملين في هذه الصناعات العريقة” .

وطلب الاسمر من المؤسسات الرقابية المعنية “تفعيل مهامها وتنشيط الرقابة الدورية ، وعدم الاعلان عن النتائج قبل التاكد بصورة نهائية من صحتها منعا لحصول اي بلبلة تجاه هذه المنتجات و عدم الحاق ظلم قد لا يمكن تعويضه احيانا على المنتجين والعمال” .

